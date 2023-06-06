مكافأة التتويج بالدوري الأوروبي.. إشبيلية يمدد عقد مدربه

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

خوسيه لويس مينديليبار - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه خوسيه لويس مينديليبار.

ومدد النادي عقد مدربه حتى 30 يونيو 2024.

تمديد التعاقد يأتي كمكافأة على قيادة النادي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

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كانت إدارة النادي الأندلسي قد أعلنت تعيين خوسيه لويس مينديليبار يوم 21 مارس الماضي خلفا للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ونجح خوسيه لويس مينديليبار في قيادة إشبيلية للبقاء في الليجا بعدما كان مهددا بالهبوط.

وتوج في نهاية الموسم بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما بركلات الترجيح.

وقاد مينديليبار إشبيلية في 17 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات.

مينديليبار (62 عامًا) خاض مهمته الأولى هذا الموسم، إذ لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن ديبورتيفو ألافيس بنهاية الموسم الماضي بعدما عجز عن تحقيق مهمة إنقاذ الفريق الباسكي من الهبوط.

ويشتهر مينديليبار بقضائه 6 مواسم كاملة رفقة إيبار بين 2015 و2021، نجح خلالها في إبقائه بالدوري الممتاز عامًا تلو الآخر رغم ميزانية الفريق الضئيلة، حتى هبوطه في موسمه الأخير.

وسبق لـ مينديليبار تدريب العديد من الفرق، أبرزها أتليتك بلباو لفترة قصيرة، وبلد الوليد، وأوساسونا، وليفانتي.

ولم يمتلك مينديليبار أي خبرات في المسابقات الأوروبية باستثناء مواجهة أمام كلوج الروماني في الدور الثاني لكأس إنترتوتو وقتما كان مدربًا لـ أتليتك بلباو عام 2005.

وقتها خسر أتليتك بلباو الذهاب 0-1، ثم فاز بنفس النتيجة إياب وودع البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وبات مينديليبار ثالث مدير فني لـ إشبيلية في الموسم المنصرم بعد جولين لوبيتيجي وسامباولي.

إشبيلية خوسيه لويس مينديليبار
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