بمشاركة إنييستا.. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي وديا

حقق برشلونة فوزا وديا على فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب اليابان الدولي.

المباراة شهدت مشاركة أندريس إنييستا مع فريق فيسيل كوبي لمدة 81 دقيقة.

مواجهة إنييستا لبرشلونة هي الثانية منذ رحيله عن الفريق برفقة فيسيل كوبي.

وسجل فرانك كيسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الـ 16 مستغلا تمريرة من بابلو توري.

وأضاف إريك جارسيا الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق برأسية بعد ركنية نفذها بابلو توري أيضا.

المباراة تأتي بعد انتهاء موسم برشلونة والذي توج خلاله بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.