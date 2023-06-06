لو باريزيان: سان جيرمان قرر إقالة جالتييه

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

ذكرت جريدة لو باريزيان الفرنسية يوم الثلاثاء أن نادي باريس سان جيرمان قرر إقالة مدربه كريستوف جالتييه.

وحصد جالتييه لقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان لكنه لم ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا في ظل الأسماء القوية التي يمتلكها في فريقه.

وأفاد تقرير الجريدة قبل قليل، أن جالتييه لم يعد مدربا لباريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
وفد سعودي في إنجلترا لإقناع كانتي بنزيمة: كنت أرغب في الاعتزال مع ريال مدريد.. وحلم الطفولة تحول إلى حقيقة بيريز: بنزيمة جاء طفلا ورحل كأسطورة.. واكتسب حق تحديد مصيره لما قدمه للنادي أول مدرب من هذه القارة.. توتنام يعلن اسم مدربه الجديد

وأضاف التقرير أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي أبلغ المدرب بالقرار.

قبل يومين، تحدث كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن مستقبله الغامض مع النادي بعد نهاية الموسم.

وقال جالتييه في تصريحات للصحفيين عقب لقاء كليرمون: "عندما استيقظت مبكرا رن هاتفي كثيرا. وقرأت أخبار رحيلي".

وأضاف "لم أتحدث مع رئيس النادي، لكن كان لدي بعض المحادثات مع لويس كامبوس المدير الرياضي. لم نقل أي شيء حول ذلك".

وتابع "لا استطيع تأكيد أو نفي أي شيء يتعلق بمستقبلي. أعلم أنني سأعقد اجتماعا عاديا مع إدارة النادي لتقييم هذا الموسم، ثم سنرى الاتجاه الذي نسير فيه".

من جهته، قال كامبوس لقناة كانال بلس وقتها: "لم نتخذ قرارا، لا بشأن المدرب ولا بشأن اللاعبين".

ومن المرجح أن يرحل جالتييه عن تدريب سان جيرمان، وفقا لتقارير عديدة.

ودخل لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، دائرة المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان، حسب جريدة لو باريزيان.

وذكرت الجريدة الفرنسية الشهيرة أن لويس إنريكي أصبح على رأس القائمة في ظل رغبة إدارة سان جيرمان في التخلص من جالتييه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن لويس إنريكي ليس وحده في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الباريسي الموسم المقبل، ولكن يتواجد معه اسمين آخرين.

وكانت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة قد ربطت لويس إنريكي بقطبي السعودية النصر والهلال.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولا يرتبط لويس إنريكي بأي عقد حاليًا منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الستة عشر.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بدايةً من الموسم المقبل، لكن مستقبله لم يُحسَم حتى اللحظة.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

ويتولى حاليًا الكرواتي دينكو يليشيتش تدريب النصر بشكلٍ مؤقت منذ إقالة جارسيا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي لتولي تدريب الزعيم السعودي خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ويبحث الهلال عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، خلفا لرامون دياز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه
نرشح لكم
بمشاركة إنييستا.. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي وديا ذا أثليتك: شبهة فساد وتهديد.. قصة تحول وجهة أوجارتي من تشيلسي لباريس سان جيرمان دي مارزيو: ملاك ميلان قرروا رحيل مالديني وماسارا مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 3 مواجهات في مصر.. وبرشلونة ضد إنييستا للعام الخامس على التوالي.. مأساة هامبورج تستمر على يد شتوتجارت "ضد العنصرية" إسبانيا تواجه البرازيل وديا في مارس الصفقة الأولى.. دورتموند يضم رامي بن سبعيني تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو
أخر الأخبار
كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ 54 ثاتيه | كويز في الجول
شكوك حول لحاق نجم الوداد بمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
ماركا: براهيم دياز سيمدد تعاقده مع ريال مدريد 40 دقيقة | ميركاتو
ماركا: برشلونة تلقى موافقة الليجا على خطته الاقتصادية.. أصبح بإمكانه تقديم العرض لـ ميسي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مكافأة التتويج بالدوري الأوروبي.. إشبيلية يمدد عقد مدربه ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة إنييستا.. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي وديا ساعة | الكرة الأوروبية
لو باريزيان: سان جيرمان قرر إقالة جالتييه ساعة | الكرة الأوروبية
لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 الدرجة الثالثة – بعد إنجاز كأس مصر وبني عبيد.. أحمد عيد يقود النجوم للتأهل إلى دوري المحترفين