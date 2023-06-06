فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معسكر منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد ليتحدث خلاله روي فيترويا مدرب منتخب مصر.

فيتوريا سيتحدث خلال المؤتمر عن تفاصيل معسكر منتخب مصر خلال الفترة ما بين 10 إلى 18 يونيو.

وسيلعب منتخب مصر خلال خلال المعسكر ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم 14 يونيو في المغرب.

وفي المباراة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان وديا في القاهرة يوم 18 يونيو.

فيتوريا كان قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين الذين سينضمون للمعسكر وجاءت كالتالي:

- محمد صلاح

- أحمد حجازي

- محمود تريزيجيه

- مصطفى محمد

- عمر مرموش

- أحمد حمدي

- سام مرسي

وغاب عن قائمة المحترفين كل من محمد النني وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وإمام عاشور بسبب الإصابة.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.