وفد سعودي في إنجلترا لإقناع كانتي

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

كانتي

ذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي قد يلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

عقد كانتي سينتهي في 30 يونيو 2023، ويعتبر مرشحا للمغادرة أكثر من ذي قبل، كونه أحد أعلى لاعبي البلوز أجرا.

وكشف رومانو عن وصول وفد سعودي إلى لندن لتقديم عرض للنجم الفرنسي.

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العرض مقابل 100 مليون يورو مقابل ضمه مع بعض الامتيازات الأخرى.

وأوضح أن النصر والاتحاد يحاولان ضمه، فالأول يضم كريستيانو رونالدو، والثاني يقترب من حسم صفقة ضم الفرنسي كريم بنزيمة.

وأشار رومانو إلى أن أولوية كانتي هي البقاء في تشيلسي.

وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، مع اقتراب الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مع تقارير انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل:

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

نجولو كانتي السعودية الدوري السعودي
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