يد - الطيار يترك لايبزيج وينضم لفريق ألماني آخر

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

عصام الطيار - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أتم محمد عصام الطيار حارس منتخب مصر لكرة اليد يوم الثلاثاء انتقاله لفريق بالنجين فايلشتيتن الصاعد حديثا للدوري الممتاز الألماني.

الطيار كان يلعب في صفوف لايبزيج لكنه قرر الانضمام لبالنجين فايلشتيتن.

وأفاد النادي عبر موقعه: "بعد استكشاف دقيق لسوق حراس المرمى في العالم، قررنا التعاقد مع محمد عصام الطيار للموسم المقبل".

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وأضاف البيان "بالمقارنة مع ماريو رومينسكي وسيمون سيجر، فالطيار حارس مرمى بقدرات مختلفة تماما".

من جهته، قال الطيار في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أتطلع حقًا للعب مع فريق جائع وطموح في الدوري الألماني لكرة اليد الموسم المقبل".

وتابع البالغ من العمر 27 عاما "سأفعل كل شيء لمساعدة الفريق بشغفي وطموحي".

فيما قال ينس بوركل مدرب الفريق: "نحن سعداء لأننا نجحنا في التعاقد مع حارس مرمى يتمتع بخبرة دولية، أعجبت به حقًا في المباريات التي خاضها مع لايبزيج".

الطيار لعب 73 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة، ولعب في صفوف لايبزيج منذ يناير 2022 قادما من الأهلي.

وأكمل "أنا مقتنع بأن الطيار كحارس مرمى طموح سيساعدنا على رفع مستوى الأداء بشكل أكبر".

قبل أسابيع، كشف محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد سبب عدم انضمامه للنادي الأهلي.

وقال الطيار لـFilGoal.com وقتها: "تمنيت التواجد مع الأهلي في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ولكن ارتباطي بالمشاركة مع فريقي في بطولتي دوري وكأس ألمانيا حرمني من ذلك".

وكان عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد ومنتخب مصر قد أجرى جراحة ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد عصام الطيار الأهلي لايبزيج بالنجين فايلشتيتن
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