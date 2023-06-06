ملف مؤتمر الوداع - طالع كل ما قاله بنزيمة وفلورينتينو بيريز

يقدم لكم FiLGoal.com متابعة مباشرة للمؤتمر الصحفية لوداع كريم بنزيمة بعد رحيله عن ريال مدريد.

وأعلن بنزيمة رحيله عن ريال مدريد بعد 14 عاما في النادي.

بداية المؤتمر

يتم الآن عرض أرز لقطات بنزيمة مع ريال مدريد.

فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد يبدأ في الحديث.

"اليوم صعب جدا بالنسبة لي وأتذكر فيه الكثير من الذكريات والمشاعر في آخر 14 عاما بالنسبة لي ولجميع مشجعين مدريد"

"قبل 14 عاما بدأ عهد ملئ بالأهداف وأتكذر حاليا رئيس ليون الذي سهل انتقال بنزيمة ريال مدريد وأود أن أشكره".

منذ إعلان رحيل بنزيمة واجهنا العديد من المشاعر الحزن من مشجعين كرة القدم وريال مدريد نحو الخبر، عزيزي كريم أريد أن أشكرك على على الـ 14 عاما الذين لن ينسوا مع ريال مدريد جميعنا فخورين بك لقد وصلت شابا وتحولت لأحد أساطير النادي وكنت لاعب مبهر بالأهداف والتمريرات التي صنعتها وتلك الأشياء التي ستبقى دائما في ذهن الأطفال الذي يودون اللعب لريال مدريد".

"لقد كنت ملهما وأظهرت بجودتك وسحرك رغم فهم الناس لذلك بشكل متأخر ولكنك مثلت قيم ريال مدريد وكنت مثالا للتضحية والقيادة على أرضية الميدان، أنت ايوم تترك ريال مدريد وأنت تحظى بحب الجميع خصوصا الجماهير الذين سيبقون معك دائما في أي مكان تذهب إليه".

اليوم هو يوم لتكون سعيدا وفخورا بكل ما حققته هنا لأنك لعبت في أفضل ناد بالتاريخ وستبقى ضمن أساطيره دائما وكل ما نجحت في أن تفوز به مع النادي واكتساب حب واعتزاز الجميع، لقد فزت بـ 25 لقبا أكثر من أي لاعب آخر مع ذلك النادي وموسم التتويج بدوري أبطال أوروبا الـ 14 سيظل دائما في ذكريات كل محب لريال مدريد لأنك أظهر أن ريال مدريد لا يتستسلم أيضا".

"لقد كنت مثالا للالتزام والاحترافية وكنت بمثابة مثال للأطفال وبعد 14 عاما لقد اكتسبت حق تقرير مصيرك وشكرا لكل ما قدمته لذلك النادي ولأجل ريال مدريد ومشجعيه لقد وصلت كطفل ورحلت كواحد من أساطير النادي وفي أي مكان ستذهب إليه ستمثل ريال مدريد وتكون أحد سفراء النادي شكرا على ذلك التاريخ الذي عشناه سويا وسيبقى خالدا بدون شك".

كلمة بنزيمة تبدأ

"أريد أن أتوجه بالشكر لزملائي ورئيس النادي، لقد كان طريقا مهما في حياتي وحالفني الحظ لتحويل حلم الطفولة لحقيقة، شكرا لرئيس النادي الذي ذهب إلى بيتي وأنا في سن 21 عاما وعندما رأيتني أخبرتني أنني الرجل الذي يمزج بين رونالدو وزين الدين زيدان".

"ريال مدريد هو الأفضل في العالم ولكن اليوم هو اليوم الذي سأرحل فيه لأكتب تاريخا جديدا والأهم بالنسبة لي هو التتويج بكل شيء مع ريال مدريد، لقد وصلت طفلا وحققت جميع الألقاب وفي اليوم الذي وصلت فيه قلت واحد إثنين يعيش مدريد واليوم أكرر نفس الجملة".

"أريد أن أشكر المدرب الذي منحني الثقة أيضا لأنه منحني الثقة ولن أنساه أبدا شكرا جزيلا على كل شيء ليس لدي الكثير من الكلمات لأقولها ربما هو يوم حزين في حياتي ويؤلمني لأنني كنت أرغب في إنهاء مسيرتي في ريال مدريد ولكن في الحياة أحيانا تظهر فرص أخرى ولكن سأتابع دائما ريال مدريد ومبارياته".

"أشكر أيضا جماهير ريال مدريد الذين دفعوني لأقدم أفضل ما لدي دائما وأن أصل لما وصلت إليه اليوم شكرا جزيلا من قلبي لكم".

فلورينتينو بيريز يسلم بنزيمة الوسام الذهبي للنادي

نهاية المؤتمر الصحفي