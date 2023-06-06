مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 3 مواجهات في مصر.. وبرشلونة ضد إنييستا
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 10:24
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز بـ 3 مواجهات هامة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فاركو × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الداخلية × حرس الحدود.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
فيوتشر × إنبي.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري التركي
إسطنبول بشاك شاهير × طرابزون سبور.. 8:00 مساء.
فاتح كارجومروك × قاسم باشا.. 5:00 مساء.
سيفاس سبور × قيصري سبور.. 5:00 مساء.
مباريات ودية
فيسل كوبي الياباني × برشونة.. 1:30 مساء.
فيسل كوبي هو الفريق الذي يلعب أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق في صفوفه.
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