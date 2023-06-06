مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 3 مواجهات في مصر.. وبرشلونة ضد إنييستا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز - فاركو

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز بـ 3 مواجهات هامة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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فاركو × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الداخلية × حرس الحدود.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

فيوتشر × إنبي.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري التركي

إسطنبول بشاك شاهير × طرابزون سبور.. 8:00 مساء.

فاتح كارجومروك × قاسم باشا.. 5:00 مساء.

سيفاس سبور × قيصري سبور.. 5:00 مساء.

مباريات ودية

فيسل كوبي الياباني × برشونة.. 1:30 مساء.

فيسل كوبي هو الفريق الذي يلعب أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق في صفوفه.

الدوري المصري برشلونة فيسل كوبي إنييستا
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