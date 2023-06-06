للعام الخامس على التوالي.. مأساة هامبورج تستمر على يد شتوتجارت

حسم شتوتجارت بقاءه في الدوري الألماني بالفوز في إياب الملحق على هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان شتوتجارت قد فاز ذهابا بثلاثة أهداف دون رد.

آمال عودة هامبورج من الدرجة الثانية عادت للحياة في الدقيقة السادسة بهدف سوني كيتل.

وسجل سيرهو جيراسي هدف التعادل سريعا في الدقيقة 17، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل لتستمر المعركة بعد الشوط الأول.

وبينما يحاول هامبورج العودة من جديد، أجهز إنزو ميلوت على آماله بهدفي شتوتجارت الأول والثاني في الدقيقتين 48 و64.

الثاني تحديدا أتى من خطأ كارثي لحارس المرمى دانييل هور فيرنانديز، الذي أساء تسلم الكرة ليقتنصها ميلوت ويسجل.

وأخيرا أتى الهدف الثالث في الدقيقة 97 بتوقيع سيلاس لاعب شتوتجارت.

النتيجة عنت بقاء شتوتجارت الذي أنهى البوندسليجا في المركز السادس عشر المؤهل لملحق الصعود والهبوط، برصيد 33 نقطة من 7 انتصارات و12 تعادلا و15 هزيمة.

فيما هبط شالكه وهرتا برلين إلى الدرجة الثانية مباشرة، ويعود معهما هامبورج بعد فقدان أمل الصعود.

وهذه لم تكن الطعنة الأولى لمحاولات هامبورج من أجل العودة إلى الأضواء..

كان هامبورج فائزا على ساندهايسن، وكانت نتيجة مباراة هايدنهايم أمام ريجنسبورج تشير لتأخر الأول، ما يعني أن هامبورج سيتأهل مباشرة..

وانتهت مباراة هامبورج على هذا الوضع، انتصر الفريق، ومنافسه هايدنهايم متأخر بنتيجة 2-1، وبينما بدأت الجماهير في الاحتفال بالفعل داخل أرض الملعب، قلب هايدنهايم الطاولة وفاز 3-2 في الدقائق الأخيرة، ليرسل هامبورج إلى الملحق.

هايدنهايم كتب تاريخا بتأهله للدوري الألماني للمرة الأولى منذ تأسيس النادي، بينما لا يزال هامبورج يحاول العودة منذ هبوطه..

طعنة تلو الأخرى يتلقاها الفريق الذي هبط للمرة الأولى في تاريخه في 2018، ومنذ ذلك الوقت تلقى محاولاته للصعود أقسى ألوان الفشل.

في الموسم الأول بالدرجة الثانية (2018-2019) فشل الفريق في التأهل لمباراة الملحق بفارق نقطة، ثم لقي المصير ذاته في الموسم التالي 2019-2020.

في الموسم الثالث 2020-2021، أنهى هامبورج شهر يناير متصدرا الدرجة الثانية، ولكنه انهار مجددا في الدور الثاني، ليفشل في اللحاق حتى بالمركز الثالث المؤهل للملحق.

أما في الموسم الرابع 2021-2022، فقد أنهى الفريق في المركز الثالث المؤهل للملحق بفارق الأهداف عن دارمشتات الرابع، أنصفه الحظ تلك المرة، وبالفعل فاز في ذهاب الملحق أمام هيرتا برلين على ملعب الأخير بهدف دون رد، ولكنه خسر في الديار بهدفين وعاد للدرجة الثانية من جديد..