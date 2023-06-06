للعام الخامس على التوالي.. مأساة هامبورج تستمر على يد شتوتجارت

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

حزن جمهور هامبورج

حسم شتوتجارت بقاءه في الدوري الألماني بالفوز في إياب الملحق على هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان شتوتجارت قد فاز ذهابا بثلاثة أهداف دون رد.

آمال عودة هامبورج من الدرجة الثانية عادت للحياة في الدقيقة السادسة بهدف سوني كيتل.

أخبار متعلقة:
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج احتفالات تحولت إلى أحزان.. هايدنهايم يخطف التأهل للدوري الألماني من هامبورج بسيناريو جنوني لا ألمان في الدوري الإيطالي.. باري يقصي سودتيرول من ملحق التأهل بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

وسجل سيرهو جيراسي هدف التعادل سريعا في الدقيقة 17، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل لتستمر المعركة بعد الشوط الأول.

وبينما يحاول هامبورج العودة من جديد، أجهز إنزو ميلوت على آماله بهدفي شتوتجارت الأول والثاني في الدقيقتين 48 و64.

الثاني تحديدا أتى من خطأ كارثي لحارس المرمى دانييل هور فيرنانديز، الذي أساء تسلم الكرة ليقتنصها ميلوت ويسجل.

وأخيرا أتى الهدف الثالث في الدقيقة 97 بتوقيع سيلاس لاعب شتوتجارت.

النتيجة عنت بقاء شتوتجارت الذي أنهى البوندسليجا في المركز السادس عشر المؤهل لملحق الصعود والهبوط، برصيد 33 نقطة من 7 انتصارات و12 تعادلا و15 هزيمة.

فيما هبط شالكه وهرتا برلين إلى الدرجة الثانية مباشرة، ويعود معهما هامبورج بعد فقدان أمل الصعود.

وهذه لم تكن الطعنة الأولى لمحاولات هامبورج من أجل العودة إلى الأضواء..

كان هامبورج فائزا على ساندهايسن، وكانت نتيجة مباراة هايدنهايم أمام ريجنسبورج تشير لتأخر الأول، ما يعني أن هامبورج سيتأهل مباشرة..

وانتهت مباراة هامبورج على هذا الوضع، انتصر الفريق، ومنافسه هايدنهايم متأخر بنتيجة 2-1، وبينما بدأت الجماهير في الاحتفال بالفعل داخل أرض الملعب، قلب هايدنهايم الطاولة وفاز 3-2 في الدقائق الأخيرة، ليرسل هامبورج إلى الملحق.

هايدنهايم كتب تاريخا بتأهله للدوري الألماني للمرة الأولى منذ تأسيس النادي، بينما لا يزال هامبورج يحاول العودة منذ هبوطه..

طعنة تلو الأخرى يتلقاها الفريق الذي هبط للمرة الأولى في تاريخه في 2018، ومنذ ذلك الوقت تلقى محاولاته للصعود أقسى ألوان الفشل.

في الموسم الأول بالدرجة الثانية (2018-2019) فشل الفريق في التأهل لمباراة الملحق بفارق نقطة، ثم لقي المصير ذاته في الموسم التالي 2019-2020.

في الموسم الثالث 2020-2021، أنهى هامبورج شهر يناير متصدرا الدرجة الثانية، ولكنه انهار مجددا في الدور الثاني، ليفشل في اللحاق حتى بالمركز الثالث المؤهل للملحق.

أما في الموسم الرابع 2021-2022، فقد أنهى الفريق في المركز الثالث المؤهل للملحق بفارق الأهداف عن دارمشتات الرابع، أنصفه الحظ تلك المرة، وبالفعل فاز في ذهاب الملحق أمام هيرتا برلين على ملعب الأخير بهدف دون رد، ولكنه خسر في الديار بهدفين وعاد للدرجة الثانية من جديد..

هامبورج الدوري الألماني شتوتجارت
نرشح لكم
"ضد العنصرية" إسبانيا تواجه البرازيل وديا في مارس الصفقة الأولى.. دورتموند يضم رامي بن سبعيني تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو والده: ميسي يريد العودة إلى برشلونة.. إنها أحد خياراتنا هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة عصر جديد.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن شعارها بعد تغييره
أخر الأخبار
للعام الخامس على التوالي.. مأساة هامبورج تستمر على يد شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
"المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده 2 ساعة | الدوري المصري
على رأسهم روبيرتو كارلوس وكاسياس.. قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة اعتزال خواكين 2 ساعة | الدوري الإسباني
مودريتش يودع بنزيمة برسالة مؤثرة: حزين ولكن فخور 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة يعلن عن مؤتمر صحفي لـ بيريرا 3 ساعة | الدوري المصري
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ 3 ساعة | الدوري المصري
زوران: قدمنا مباراة ممتازة رغم الخسارة.. وكنا نستحق المزيد أمام الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد