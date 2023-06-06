"المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده

روى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك قصة حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وقال السيد في تصريحاته لـ FilGoal.com: "فوجئت بالمدرب المساعد لفريق الاتحاد يتعدى لفظيا على نادي الزمالك بعد رفض لاعبيه إخراج الكرة لسقوط أحد لاعبي الفريق السكندري قبل هدف الزمالك الأول".

وأضاف "بالطبع لم أتمكن من تجاهل خروج المدرب المساعد عن النص ضد فريقي، رغم أني شخصيا طالبت لاعبي الزمالك بإخراج الكرة قبل تسجيل الهدف".

وأوضح "دارت مناوشات بعد ذلك تصدرها زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد وابتعد المدرب المساعد، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء لنا".

وكان أمين عمر حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري قد طرد عبد الواحد السيد مدير الكرة وزوران مانولوفيتش المدير الفني لزعيم الثغر بعد المشادة التي اندلعت في أعقاب هدف الزمالك الأول.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد قد خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، وقبلها خسر أمام المصري بنفس النتيجة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 53 في المركز الرابع بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 40 في المركز السابع.

فوز الزمالك كان الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ تولي خوان كارلوس أوسوريو مهمة تدريب الفريق.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ يوم 13 أبريل.

وفشل الاتحاد السكندري في الفوز في أي مباراة بالدوري للمرة الخامسة على التوالي.