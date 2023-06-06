على رأسهم روبيرتو كارلوس وكاسياس.. قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة اعتزال خواكين

أعلن نادي ريال بيتيس قائمة اللاعبين الذين سيشاركوا في مباراة اعتزال خواكين.

خواكين النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

وكان خواكين قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم المنقضي في عمر 41 عاما.

وينظم ريال بيتيس على ملعبه غدا الثلاثاء مباراة اعتزال النجم الإسباني والتي سيشارك فيها عددا كبيرا من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين.

وستشهد المباراة حضور بعض أساطير كرة القدم مثل روبيرتو كارلوس ورود فان نيسلتروي وخافيير سافيولا وإكير كاسياس ومورينتيس، كما ستشهد حضور بعض النجوم الحاليين مثل سيرخيو راموس وداني سيبايوس.

وخاض خواكين مباراته الأخيرة في كرة القدم برفقة بيتيس أمس الثلاثاء في تعادل فريقه مع فالنسيا بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

مشاركة خواكين علته يحطم الرقم القياسي كأكثر المشاركين في مباريات بالدوري الإسباني برصيد 622 مباراة معادلا رقم أندوني زوبيزاريتا حارس مرمى برشلونة السابق.

وشارك خواكين خلال الموسم الحالي مع بيتيس في 30 مباراة وخلالهم سجل هدف وصنع هدفين.

وبدأ ابن الـ41 عاما مسيرته مع الفريق الأول لريال بيتيس في 3 سبتمبر عام 2000.

واستمر هناك حتى رحل إلى فالنسيا عام 2006، ثم إلى مالجا 2011، وبعدها فيورنتينا في 2013 ثم العودة لبيتيس مجددا عام 2015.

ولعب خواكين 488 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 46 آخرين وفاز بكأس الملك مرتين موسمي 2004-2005، و2021-2022.

ومع فالنسيا، شارك خواكين في 2018 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 31 وفاز بكأس الملك مرة واحدة موسم 2007-2008.

وفي مالجا، لعب 70 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع 13 تمريرة حاسمة.

وارتدى قميص الفيولا 71 مرة في إيطاليا، أحرز خلالها سبعة أهداف بجانب صناعة 13 آخرين.

إجمالا، سجل خواكين 112 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية وصنع 103 آخرين في 847 مباراة.