مودريتش يودع بنزيمة برسالة مؤثرة: حزين ولكن فخور

ودع لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمة برسالة المؤثرة.

وأعلن ريال مدريد رحيل بنزيمة بشكل رسمي عن الفريق بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وكتب مودريتش رسالة وداعية لبنزيمة عبر حسابه على فيسبوك في كلمات أخيرة لزميله الذي لعب بجواره 11 عاما.

وجاءت رسالة مودريتش لبنزيمة كالتالي:

"أنا حزين ولكن فخور لأنني حظيت بشرف اللعب لمدة 11 عاما مع واحد من أعظم المواهب في كرة القدم، عندما أتيت إلى هنا كنت أعرف أنك لاعب رائع ولكنني رأيت كم أنت مميز بعد أول مران برفقتك"

"بجانب كونك لاعب رائع خلال السنوات من صناعة التاريخ في ذلك النادي لقد أدركت كم أنك شخص مميز أيضا، لقد اشتقت إليك بالفعل يا أخي، شكرا لك على كل شيء وأتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة".

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.

واقترب النجم الفرنسي من التوقيع مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي بشكل رسمي.