اتحاد الكرة يعلن عن مؤتمر صحفي لـ بيريرا

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 23:32

كتب : بسام أبو بكر أحمد الخولي

فيتور بيريرا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وينعقد المؤتمر يوم الخميس في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

ويقام المؤتمر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وسيتحدث بيريرا خلال المؤتمر عن سير العمل في خطة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

كما يناقش الخبير البرتغالي المستجدات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وتولى البرتغالي فيتور بيريرا منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة السوبر الأوروبي عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فيينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونهائي كأس "إنترتوتو" بين يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي عام 1999.

وعلى الصعيد الإداري تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية والعالمية أبرزها البرتغال، اليونان، التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.

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