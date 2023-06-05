كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 23:23
كتب : FilGoal
في كرة القدم دور المدافعين يكون كبيرا في الحفاظ على نظافة شباك فريقهم ومحاولة إبعاد الهجمات عن حارس مرماهم، ورغم ذلك فإن المدافعون أحيانا ما يحملون حمل تسجيل الأهداف أيضا.
وفي الدوري المصري على مدار تاريخه كان هناك العديد من المدافعين المشهورين بتسجيل الأهداف.
فهل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟
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