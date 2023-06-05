كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

في كرة القدم دور المدافعين يكون كبيرا في الحفاظ على نظافة شباك فريقهم ومحاولة إبعاد الهجمات عن حارس مرماهم، ورغم ذلك فإن المدافعون أحيانا ما يحملون حمل تسجيل الأهداف أيضا.

وفي الدوري المصري على مدار تاريخه كان هناك العديد من المدافعين المشهورين بتسجيل الأهداف.

فهل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟

أخبار متعلقة:
زوران: قدمنا مباراة ممتازة رغم الخسارة.. وكنا نستحق المزيد أمام الزمالك مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور بعد الفوز على الاتحاد.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لـ 4 أيام قبل سفر "منتخبي مصر" إلى المغرب.. وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة
الدوري المصري كويز في الجول
نرشح لكم
لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 3 مواجهات في مصر.. وبرشلونة ضد إنييستا "المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده اتحاد الكرة يعلن عن مؤتمر صحفي لـ بيريرا زوران: قدمنا مباراة ممتازة رغم الخسارة.. وكنا نستحق المزيد أمام الزمالك مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور بعد الفوز على الاتحاد.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لـ 4 أيام بانتصار على الاتحاد.. الزمالك يفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة في عهد أوسوريو
أخر الأخبار
كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ 25 دقيقة | كويز في الجول
شكوك حول لحاق نجم الوداد بمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
ماركا: براهيم دياز سيمدد تعاقده مع ريال مدريد ساعة | ميركاتو
ماركا: برشلونة تلقى موافقة الليجا على خطته الاقتصادية.. أصبح بإمكانه تقديم العرض لـ ميسي ساعة | الدوري الإسباني
مكافأة التتويج بالدوري الأوروبي.. إشبيلية يمدد عقد مدربه ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة إنييستا.. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي وديا ساعة | الكرة الأوروبية
لو باريزيان: سان جيرمان قرر إقالة جالتييه ساعة | الكرة الأوروبية
لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 الدرجة الثالثة – بعد إنجاز كأس مصر وبني عبيد.. أحمد عيد يقود النجوم للتأهل إلى دوري المحترفين