زوران: قدمنا مباراة ممتازة رغم الخسارة.. وكنا نستحق المزيد أمام الزمالك

أبدى الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الزمالك.

وقال زوران في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة ممتازة للغاية، وهي الثانية على التوالي من نوعها. لعبنا بشكل جيد أمام بيراميدز أيضا في المباراة الماضية".

وأضاف "واجهنا فريقين من المستوى الأعلى في مصر، ولم نملك الحظ اليوم، ولكن في الدقائق الأخيرة كان لنا 3 أو 4 فرص للتعادل".

وأوضح "استقبلنا الهدف الأول بسبب خطأ دفاعي، وبدأ الزمالك الشوط الثاني بقوة وأخطأنا مجددا وتلقينا الهدف الثاني".

وتابع زوران "مع التغييرات خلقنا عدة فرص وسجلنا هدفا ممتازا بواسطة خالد الغندور، وفي ربع الساعة الأخير استحوذنا على الكرة وكنا نستحق المزيد".

واختتم "أهنئ اللاعبين على مباراة كبيرة تليق بمستوى الاتحاد، في ظل الغيابات التي عانينا منها، وكذلك حظينا بلاعب شاب هام لمستقبل الاتحاد وهو محمد فارس، وأهنئ الزمالك على الفوز".

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد قد خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، وقبلها خسر أمام المصري بنفس النتيجة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 53 في المركز الرابع بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 40 في المركز السابع.

فوز الزمالك كان الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ تولي خوان كارلوس أوسوريو مهمة تدريب الفريق.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ يوم 13 أبريل.

وفشل الاتحاد السكندري في الفوز في أي مباراة بالدوري للمرة الخامسة على التوالي.