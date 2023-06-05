مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

شدد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك على أن فريقه يتحسن خلال الفترة المقبلة ولكنه بحاجة أكثر إلى التحسن في إنهاء الهجمات والاحتفاظ بالكرة.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

وانتصر الزمالك في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى من تولى أوسوريو تدريب الفريق.

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وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الاتحاد يمتلك مدافعين يلعبوا الكرات الطولية بشكل جيد جدا ولاعب وسط يوزع الكرات بشكل رائع وأيضا صانع الألعاب رقم 10 وأحمد عادل كان رائعا".

وتابع "في الشوط الأول كنا جيدين ولم يسددوا سوى تسديدة واحدة على المرمى في الدقيقة الـ 31 وتصدى لها صبحي في المقابل أتيحت لنا 6 أو 7 فرص وكان يجب أن ننهي المباراة بهدف ثاني".

وواصل "بين شوطي المباراة لم أتمكن من الحديث مع اللاعبين لأنهم كانوا يؤدون الصلاة ولكننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد أيضا ولكن أتيحت لهم أكثر من فرصة وتمكنوا من تسجيل الهدف".

وشدد "أجرينا أكثر من تبديل لأن حسام عبد المجيد كان يجب أن يستبدل وكان يجب أن نشكل خط الدفاع من جديد وتمكنوا من استغلال ثغرة لتسجيل الهدف الأول".

وأتم"صبحي قدم مباراة جيدة جدا وأنقذنا في الكرات العالية وفي النهاية حققنا الفوز وكان مستحقا والفريق يتحسن، ولكن يجب أن نتحسن في إنهاء الهجمات و-نمسك كورة- لأننا نلعب بشكل جيد عندما نستحوذ ونتحكم في مجريات المباراة وسنواصل التحسن والعمل"

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 53 في المركز الرابع بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 40 في المركز السابع.

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