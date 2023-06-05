بعد الفوز على الاتحاد.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لـ 4 أيام

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.

فوز الزمالك كان الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ تولي خوان كارلوس أوسوريو مهمة تدريب الفريق.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ يوم 13 أبريل.

وفشل الاتحاد السكندري في الفوز في أي مباراة بالدوري للمرة الخامسة على التوالي.