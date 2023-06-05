بانتصار على الاتحاد.. الزمالك يفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة في عهد أوسوريو

حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

فوز الزمالك كان هو الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ تولي خوان كارلوس أوسوريو مهمة تدريب الفريق.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ يوم 13 أبريل.

وفشل الاتحاد السكندري في الفوز في أي مباراة بالدوري للمرة الخامسة على التوالي.

وسجل هدفا الزمالك في المباراة سيف الدين الجزيري، بينما كان خالد الغندور هو محرز هدف الاتحاد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 53 في المركز الرابع بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 40 في المركز السابع.

التشكيل

الزمالك بدأ المباراة بثلاثي دفاعي مكون من محمد طارق وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد، بينما عاد كريستوفر مابولولو لتشكيل الاتحاد الأساسي بعد أن جلس على الدكة في مباراة بيراميدز.

زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري. ⚪🏹📋#في_الدوري pic.twitter.com/Tj6UQhq5ay — FilGoal (@FilGoal) June 5, 2023

أحداث المباراة

الاتحاد السكندري كاد أن يتقدم بعد ثلاث دقائق فقط برأسية من خالد صبحي ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وأهدر سيف الجزيري فرصة التسجيل للزمالك بتسديدة من أمام المرمى مرت بجوار القائم.

الوضع نفسه كان في رأسية إبراهيما نداي في الدقيقة الـ 13 بعد عرضية من زيزو.

وفي الدقيقة الـ 23 تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق الجزيري بعدما انفرد من تمريرة زيزو الذي استغل تعثر فوزي الحناوي لينطلق بالكرة ويرسلها نحو الجزيري.

عقب الهدف شهدت المباراة اعتراضات كبيرة ومناوشات بين أفراد الجهاز الفني تعرض على أثرها زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد للطرد برفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.

وتألق محمد صبحي في إبعاد تسديدة قوية من محمد فارس في الدقيقة الـ 35.

في الدقيقة الـ 40 سجل أحمد فتوح أحد أفضل أهداف الدوري بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود سيد عبد الله في وضعية تسلل ببداية الهجمة.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بأربعة دقائق أضاف الجزيري الهدف الثاني للزمالك مستغلا عرضية من زيزو وضعته أمام المرمى مباشرة.

الدقيقة الـ 57 شهدت عودة مصطفى الزناري للمشاركة مع الزمالك بعد المشاركة للمرة الأخيرة ضد فاركو يوم 6 فبراير الماضي.

الاتحاد لقص الفارق في الدقيقة الـ 65 بتسديدة صاروخية أخرى من خالد الغندور.

وكاد الزمالك أن يتعادل عن طريق الغندور في الدقيقة الـ 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد فاركو يوم 23 يونيو في دور الـ 16 من كأس مصر، بينما سيلتقي الاتحاد مع البنك الأهلييوم 9 يونيو في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

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