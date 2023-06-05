بالتخصص.. خالد الغندور يسجل هدفه الثالث في الزمالك

قلص خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري تأخر فريقه أمام الزمالك بهدفين، ليحول النتيجة إلى 2-1.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك بثنائية سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 23 و49، وصنع له الهدفين أحمد سيد زيزو.

وقلص الغندور الفارق في الدقيقة 65 بهذا الهدف.

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الهدف هو الثالث عشر في مسيرة الغندور، والثاني عشر في الدوري المصري الممتاز، حيث سجل أول أهدافه عموما في كأس مصر 2016 بقميص الاتحاد أمام غزل بورسعيد، برأسية في فوز فريقه بستة أهداف دون رد.

أما عن أهدافه في الدوري، فكان هذا هو ثالثها في شباك الزمالك.

سجل الغندور الهدف الأول في الجولة 31 من موسم 2017-2018، وكان هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 79 بتسديدة بالقدم اليمنى.

وانتهت هذه المباراة بفوز الاتحاد السكندري 2-1.

الهدف الثاني كان هدف التقدم في الجولة 19 من موسم 2018-2019، وسجله الغندور بقدمه اليمنى أيضا في الدقيقة 29، ولكن المباراة انتهت بفوز الزمالك 3-1.

بقية أهداف الغندور الـ 9 في الدوري لم تشهد تكرار نفس الفريق، حيث سجل في شباك أسوان وإنبي والنجوم وبيراميدز وغزل المحلة والمقاولون العرب والجونة والإسماعيلي وطلائع الجيش.