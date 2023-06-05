شراكة التسجيل والصناعة.. زيزو يهدي الجزيري الثنائية الأولى منذ يناير

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد الاتحاد

نفس المسجل ونفس الصانع، هكذا سُجل هدفا الزمالك في شباك الاتحاد السكندري.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدفي الفريق في الدقيقتين 23 و49، بصناعة أحمد سيد زيزو.

أخبار متعلقة:
الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق اتحاد الكرة يعلن بدء ورشة تراخيص الأندية

وبذلك سجل الجزيري ثنائيته الأولى منذ 29 يناير الماضي أمام فيوتشر، حين أحرز هدفي انتصار الزمالك في الجولة 16 بنتيجة 2-1.

ورفع الجزيري رصيده التهديفي إلى 7 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

أما زيزو فقد وصل إلى تمريرته الحاسمة رقم 13 في الدوري هذا الموسم.

وصنع زيزو للمباراة الثانية على التوالي، بعد تمريرته الحاسمة في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش، والتي سجل منها حسام عبد المجيد.

وصنع زيزو هدفين في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر 2022، أمام المصري في مباراة الجولة الخامسة التي انتهت بالتعادل 2-2.

الزمالك الاتحاد السكندري أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور بعد الفوز على الاتحاد.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لـ 4 أيام بانتصار على الاتحاد.. الزمالك يفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة في عهد أوسوريو بالتخصص.. خالد الغندور يسجل هدفه الثالث في الزمالك الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(1) الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور 3 دقيقة | الدوري المصري
قبل سفر "منتخبي مصر" إلى المغرب.. وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة 9 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الفوز على الاتحاد.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لـ 4 أيام 19 دقيقة | الدوري المصري
بانتصار على الاتحاد.. الزمالك يفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة في عهد أوسوريو 54 دقيقة | الدوري المصري
بالتخصص.. خالد الغندور يسجل هدفه الثالث في الزمالك ساعة | الدوري المصري
شراكة التسجيل والصناعة.. زيزو يهدي الجزيري الثنائية الأولى منذ يناير ساعة | الدوري المصري
الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي ساعة | الدوري المصري
تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب