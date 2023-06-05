شراكة التسجيل والصناعة.. زيزو يهدي الجزيري الثنائية الأولى منذ يناير

نفس المسجل ونفس الصانع، هكذا سُجل هدفا الزمالك في شباك الاتحاد السكندري.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدفي الفريق في الدقيقتين 23 و49، بصناعة أحمد سيد زيزو.

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وبذلك سجل الجزيري ثنائيته الأولى منذ 29 يناير الماضي أمام فيوتشر، حين أحرز هدفي انتصار الزمالك في الجولة 16 بنتيجة 2-1.

ورفع الجزيري رصيده التهديفي إلى 7 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

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أما زيزو فقد وصل إلى تمريرته الحاسمة رقم 13 في الدوري هذا الموسم.

وصنع زيزو للمباراة الثانية على التوالي، بعد تمريرته الحاسمة في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش، والتي سجل منها حسام عبد المجيد.

وصنع زيزو هدفين في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر 2022، أمام المصري في مباراة الجولة الخامسة التي انتهت بالتعادل 2-2.