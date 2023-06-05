"ضد العنصرية" إسبانيا تواجه البرازيل وديا في مارس
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفاقه على مباراة ودية بين المنتخب الإسباني والبرازيلي خلال شهر مارس المقبل.
المباراة ستكون تحت عنوان "لون واحد" لمواجهة العنصرية والعنف في ملاعب كرة القدم.
وأشار الاتحاد الإسباني إلى أن المباراة ستقام خلال شهر مارس من عام 2024.
وشدد الاتحاد الإسباني على أن المبادرة قد تم الاتفاق عليها بعد ترعض فينيسيوس لحالة عنصرية في مواجهة فالنسيا.
المباراة ستكون هي العاشرة بين الفريقين والأولى التي تجمع بينهما منذ عام 2013 في كأس القارات.
وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، قبل أن يخرج مطرودا من المواجهة.
ثم قرر الاتحاد الإسباني إلغاء البطاقة الحمراء الخاصة باللاعب وتوقيع غرامات على جمهور فالنسيا المتسبب في ذلك.
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