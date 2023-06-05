"ضد العنصرية" إسبانيا تواجه البرازيل وديا في مارس

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - فينيسيوس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفاقه على مباراة ودية بين المنتخب الإسباني والبرازيلي خلال شهر مارس المقبل.

المباراة ستكون تحت عنوان "لون واحد" لمواجهة العنصرية والعنف في ملاعب كرة القدم.

وأشار الاتحاد الإسباني إلى أن المباراة ستقام خلال شهر مارس من عام 2024.

أخبار متعلقة:
كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق تشكيل الاتحاد - عودة مابولولو في مواجهة الزمالك اتحاد الكرة يعلن بدء ورشة تراخيص الأندية

وشدد الاتحاد الإسباني على أن المبادرة قد تم الاتفاق عليها بعد ترعض فينيسيوس لحالة عنصرية في مواجهة فالنسيا.

المباراة ستكون هي العاشرة بين الفريقين والأولى التي تجمع بينهما منذ عام 2013 في كأس القارات.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، قبل أن يخرج مطرودا من المواجهة.

ثم قرر الاتحاد الإسباني إلغاء البطاقة الحمراء الخاصة باللاعب وتوقيع غرامات على جمهور فالنسيا المتسبب في ذلك.

البرازيل إسبانيا
نرشح لكم
الصفقة الأولى.. دورتموند يضم رامي بن سبعيني تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو والده: ميسي يريد العودة إلى برشلونة.. إنها أحد خياراتنا هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة عصر جديد.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن شعارها بعد تغييره ميدو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش بعد اعتزاله
أخر الأخبار
الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي 8 دقيقة | الدوري المصري
تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 16 دقيقة | الدوري المصري
"ضد العنصرية" إسبانيا تواجه البرازيل وديا في مارس 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(1) الاتحاد السكندري.. جوووول صارووخي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - عودة مابولولو في مواجهة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن بدء ورشة تراخيص الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وعودة عمر جابر لمقاعد البدلاء 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب