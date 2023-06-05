مباشر في الدوري - الزمالك (1)-(0) الاتحاد السكندري.. إلغاء الهدف

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

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ق41. إلغاء الهدف بسبب حالة تسلل في حالة الهجمة.

ق40. جوووووول الثاااني للزمالك عن طريق أحمد فتوح بتسديدة راائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق35. محمد صبحي يتألق في التصدي لتسديدة قوية من محمد فارس.

ق25. طرد زوران مانولوفيتش للاعتراض على الهدف.

ق23. جووووول أول للزمالك عن طريق سيف الدبين الجزيري مستغلا تمريرة من زيزو بعد أن وقع فوزي الحناوي على الأرض.

ق13. إبراهيما نداي يهدر فرصة الأول برأسية بعد عرضية من زيزو.

ق9. الجزيري يهدر فرصة الأول أمام المرمى بعد تمريرة من سيد عبد الله.

ق3. رأسية من خالد صبحي تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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