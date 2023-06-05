مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. رأسية أولى

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

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ق3. رأسية من خالد صبحي تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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