مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. رأسية أولى
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.
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ق3. رأسية من خالد صبحي تمر بجوار المرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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