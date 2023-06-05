مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(0) الاتحاد السكندري.. رأسية أولى

كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق

على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب 9 لاعبين عن الزمالك ضد الاتحاد