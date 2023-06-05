انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(1) الاتحاد السكندري

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

احتفال خالد الغندور بهدف الاتحاد في مرمى الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

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ق79. خروج مصطفى شلبي ودخول سيف فاروق جعفر وخروج كريستوفر مابولولو ودخول عبد الغني محمد.

ق75. دخول الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

ق65. جوووول صاروخي للاتحاد عن طريق خالد الغندور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق49.جووووول الثاني للزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري بعد عرضية من زيزو أمام المرمى.

بداية الشوط الثاني والحكم يخبر اللاعبين بتعطل تقنية الفيديو.

نهاية الشوط الأول

ق41. إلغاء الهدف بسبب حالة تسلل في حالة الهجمة.

ق40. جوووووول الثاااني للزمالك عن طريق أحمد فتوح بتسديدة راائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق35. محمد صبحي يتألق في التصدي لتسديدة قوية من محمد فارس.

ق25. طرد زوران مانولوفيتش للاعتراض على الهدف.

ق23. جووووول أول للزمالك عن طريق سيف الدبين الجزيري مستغلا تمريرة من زيزو بعد أن وقع فوزي الحناوي على الأرض.

ق13. إبراهيما نداي يهدر فرصة الأول برأسية بعد عرضية من زيزو.

ق9. الجزيري يهدر فرصة الأول أمام المرمى بعد تمريرة من سيد عبد الله.

ق3. رأسية من خالد صبحي تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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