تشكيل الاتحاد - عودة مابولولو في مواجهة الزمالك
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 19:16
كتب : هاني العوضي
أعلن زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.
ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري على استاد القاهرة في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.
وشهد تشكيل الاتحاد وجود كريستوفر مابولولو في خط الهجوم بعد جلوسه على دكة البدلاء في المباراة الماضية ضد بيراميدز.
ويغيب محمود علاء للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة المصري.
الحارس: المهدي سليمان.
الدفاع: هشام صلاح – محمد صالح – خالد صبحي– فوزي الحناوي.
الوسط: ناصر ناصر – محمد فارس.
أماهما: أحمد عادل – خالد الغندور – إبراهيم حسن.
الهجوم: كريستوفر مابولولو.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.
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