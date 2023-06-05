اتحاد الكرة يعلن بدء ورشة تراخيص الأندية
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 19:13
كتب : أحمد الخولي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي إن الورشة تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
كما تتضمن أيضا تدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة.
وتبدأ الورشة في التاسعة صباح الغد الثلاثاء.
وتقام الورشة بحضور محمد سيدات رئيس قسم الاحتراف ومسؤول التراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
أيضا يتواجد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، ومحمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز.
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