تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وعودة عمر جابر لمقاعد البدلاء

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 30 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

وشهد تشكيل الزمالك عودة عمر جابر لمقاعد البدلاء من جديد بعد فترة من الغياب.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد طارق – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد – إبراهيما نداي – سيد عبد الله

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم – عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة – محمد حسام – سيف جعفر – أحمد بلحاج – ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.