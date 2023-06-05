الصفقة الأولى.. دورتموند يضم رامي بن سبعيني

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد رسميا مع رامي بن سبعيني ظهير أيسر منتخب الجزائر ونادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتعد صفقة التعاقد مع بن سبعيني هي الأولى لـ دورتموند استعدادا للموسم الجديد.

وقال بن سبعيني عقب توقيع عقود انتقاله لـ دورتموند: "لست مضطرا لقول الكثير من الكلمات عن هذا النادي، أشعر دائما بالأجواء الاستثنائية عندما ألعب في سينجال إيدونا بارك".

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وأضاف "لا أطيق الانتظار لأكون جزءا من دورتموند واللعب على الألقاب وتجربة هذه الأجواء الخاصة".

وبدأ رامي بن سبعيني مسيرته الكروية مع نادي أتليتيك بارادو الجزائري، ومنه انتقل إلى ليرس البلجيكي ثم مونبيلييه الفرنسي.

وكذلك مر على ستاد ريين الفرنسي، ثم في ألمانيا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأخيرا صاحب الـ28 عاما استقر به المطاف مع بوروسيا دورتموند بداية من الموسم المقبل.

ومع منتخب الجزائر لعب بنسبعيني 53 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وأنهى دورتموند الموسم الماضي في الدوري الألماني محتلا المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ الفائز باللقب بفارق الأهداف فقط.

رامي بن سبعيني بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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