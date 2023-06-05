نهائي دوري الهواة لكرة القدم في موسمه الثالث
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 17:13
كتب : FilGoal
الحدث الفريد من نوعه في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة الممارسة وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع.
يستهدف مشروع دوري الهواة المصري نشر لعبة كرة القدم على الملاعب الكبيرة (11 ضد 11) ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن.
على المدى البعيد، يستهدف المشروع اكتشاف المواهب ومساعدة نهضة صناعة كرة القدم، واكتشاف أكثر من محمد صلاح من ربوع مصر الغنية بالمواهب.
ويقام نهائي النسخة الثالثة في تمام الثامنة مساء على ملاعب نادي زد في التجمع.
ويلعب فريق إيجلز أمام شاركس في النهائي.
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