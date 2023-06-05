نهائي دوري الهواة لكرة القدم في موسمه الثالث

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

دوري الهواة

الحدث الفريد من نوعه في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة الممارسة وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع.

يستهدف مشروع دوري الهواة المصري نشر لعبة كرة القدم على الملاعب الكبيرة (11 ضد 11) ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن.

على المدى البعيد، يستهدف المشروع اكتشاف المواهب ومساعدة نهضة صناعة كرة القدم، واكتشاف أكثر من محمد صلاح من ربوع مصر الغنية بالمواهب.

أخبار متعلقة:
نهاية مغامرة الهواة.. أيندهوفن إلى نهائي كأس هولندا وينتظر أحد العملاقين الآخرين تشكيل الترجي - الهوني والبدري يقودان الهجوم أمام الزمالك القوة الضاربة.. البدري والهوني وبن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك منافس الأهلي - أوكلاند سيتي.. هواة حكموا أوقيانوسيا و"كهربائي مبتدئ" قد يواجه الأحمر

ويقام نهائي النسخة الثالثة في تمام الثامنة مساء على ملاعب نادي زد في التجمع.

ويلعب فريق إيجلز أمام شاركس في النهائي.

‎لمزيد من المعلومات عن الدوري بمختلف نشاطات الشركة يرجي التواصل عبر صفحتنا على إنستجرام

دوري الهواة نادي زد
نرشح لكم
حارس الوداد: أشكر الجمهور الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا منتخب سيدات مصر يضم 23 لاعبة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا مواعيد مباريات الإثنين 5 يونيو 2023.. الزمالك ضد الاتحاد وملحق الدوري الألماني يانكون: مصطفى شوبير لعب وكأن خبرته 100 مباراة.. وهذا ما قلته له كولر: تعيين باملاك للعودة ضد الوداد أمر مقلق.. أتمنى أن يفاجئنا ويكون عادلا مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الوداد بثنائية مقلقة في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
16 عاما.. تشيلسي يتعاقد مع مراهق إكوادوري 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأولى.. دورتموند يضم رامي بن سبعيني 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهائي دوري الهواة لكرة القدم في موسمه الثالث ساعة | الكرة المصرية
رفقة نيوكاسل.. نقل ملكية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمار السعودي ساعة | السعودية
تريزيجيه يغيب عن مباراة طرابزون الأخيرة بالموسم ساعة | المحترفون
تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
حارس الوداد: أشكر الجمهور الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب