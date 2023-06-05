تريزيجيه يغيب عن مباراة طرابزون الأخيرة بالموسم

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - طرابزون

يغيب محمود حسن "تريزيجيه" عن قائمة فريقه طرابزون سبور للمباراة الأخيرة في الموسم.

سيلعب طرابزون مباراته الأخيرة أمام فريق تريزيجيه القديم اسطنبول باشاك شهير يوم الثلاثاء.

وأعلن النادي التركي قائمة اللقاء التي شهدت غياب تريزيجيه، الذي خرج مصابا من مباراة ألانيا سبور يوم السبت.

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ومن المنتظر أن ينضم تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق يوم السبت المقبل بعد التعافي من إصابته البسيطة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء سبعة لاعبين في قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر يونيو.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

- محمد صلاح

- أحمد حجازي

- محمود تريزيجيه

- مصطفى محمد

- عمر مرموش

- أحمد حمدي

- سام مرسي

وغاب عن قائمة المحترفين كل من محمد النني وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" وإمام عاشور بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

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