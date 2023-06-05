دوري NBA - سلسلة النهائي تشتعل مبكرا بفوز هيت على ناجتس في ملعبه

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

جيمي باتلر نجم ميامي هيت

حقق ميامي هيت فوزا ثمينا على مضيفه دنفر ناجتس في ثاني مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وانتصر هيت على ملعب ناجتس بنتيجة 111-108 لتصبح نتيجة السلسلة التعادل 1-1، بعدما فاز دنفر في المباراة الأولى 104-93.

ووصل هيت لفوزه بفضل تسجيل 17 ثلاثية من أصل 35 محاولة.

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كما استغل الفريق الرميات الحرة بقوة حين سجل 18 من أصل 20 حصل عليها في المباراة.

وكان النيجيري جايب فنسنت أفضل مسجلي هيت برصيد 23 نقطة، فيما أضاف بام أديبايو 21 نقطة مثل جيمي باتلر.

على الجانب الآخر، كان الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجلي اللقاء ككل بتسجيل 41 نقطة مع 11 متابعة، فيما سجل الكندي جمال موراي 18 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

ويستضيف ميامي هيت المباراتين الثالثة والرابعة يومي الأربعاء والجمعة المقبلين.

ميامي هيت دنفر ناجتس NBA
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