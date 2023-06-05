دوري NBA - سلسلة النهائي تشتعل مبكرا بفوز هيت على ناجتس في ملعبه

حقق ميامي هيت فوزا ثمينا على مضيفه دنفر ناجتس في ثاني مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وانتصر هيت على ملعب ناجتس بنتيجة 111-108 لتصبح نتيجة السلسلة التعادل 1-1، بعدما فاز دنفر في المباراة الأولى 104-93.

ووصل هيت لفوزه بفضل تسجيل 17 ثلاثية من أصل 35 محاولة.

كما استغل الفريق الرميات الحرة بقوة حين سجل 18 من أصل 20 حصل عليها في المباراة.

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series! DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq — NBA (@NBA) June 5, 2023

وكان النيجيري جايب فنسنت أفضل مسجلي هيت برصيد 23 نقطة، فيما أضاف بام أديبايو 21 نقطة مثل جيمي باتلر.

على الجانب الآخر، كان الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجلي اللقاء ككل بتسجيل 41 نقطة مع 11 متابعة، فيما سجل الكندي جمال موراي 18 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

ويستضيف ميامي هيت المباراتين الثالثة والرابعة يومي الأربعاء والجمعة المقبلين.