هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

حصل برشلونة على موافقة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على خطة دراسة الجدوى خلال السنوات المقبلة لحل الأزمة المالية.

ليونيل ميسي

النادي : لاعب حر

برشلونة

وبذلك بات في إمكان برشلونة ضم ليونيل ميسي إذا تم الاتفاق بين الطرفين.

وكشف موقع ريليفو الإسباني عن حصول برشلونة على موافقة رابطة الدوري على خطة دراسة الجدوى الخاصة بالأزمة المالية.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة يعلم الآن ما يمكن تحقيقه لأهدافهم خلال الفترة المقبلة بعد بيع جريزمان وريكي بويغ وخوردي ألبا وعدم تجديد تعاقد سرجيو بوسكيتس.

وأوضح التقرير أن برشلونة يخطط لتخفيض إنفاقات فريق السلة الموسم المقبل لحوالي 11.5 مليون يورو لتوفير راتب ميروتيتش.

وكشف مقطع فيديو اجتماع بين خوان لابورتا وخورخي والد ليونيل ميسي خلال الوقت الحالي.

ويتفاوض برشلونة من أجل عودة ليونيل ميسي مع تضارب التقارير حول حسم انتقاله إلى الهلال السعودي.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

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