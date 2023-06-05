تنس - إنجاز تاريخي لـ أنس جابر بعد تأهلها إلى ربع نهائي رولان جاروس

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

أنس جابر - تنس

حسمت التونسية أنس جابر تأهلها إلى ربع نهائي منافسات بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى.

وتغلبت أنس على الأمريكية بيرناردا بيرا بمجموعتين دون مقابل.

وحققت البطلة التونسية إنجازا تاريخيا بعد التأهل لربع النهائي، لتصبح أول لاعبة إفريقية وعربية تصل إلى دور الثمانية في البطولات الأربعة الكبرى بالتنس.

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ونجحت أنس المصنفة السابعة عالميا في التأهل إلى ربع نهائي رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخها.

وكان قد سبق وتأهلت التونسية إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة، كما حققت وصافة بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وتسعى أنس لتحقيق أول لقب جراند سلام في مسيرتها.

تواجه أنس اللاعبة الإسبانية سارة سوربيس في ربع النهائي.

تنس أنس جابر رولان جاروس
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