بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا

أجرى لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تعديلا في قائمة الفريق بعد إصابة ديفيد جارسيا.

واستدعى منتخب إسبانيا، ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد إلى القائمة استعدادا لخوض منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان ديفيد جارسيا قد تعرض لإصابة خلال مواجهة بين أوساسونا وجيرونا في ختام الدوري الإسباني.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام إيطاليا مساء يوم الخميس 15 يونيو الجاري في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

بينما المباراة الأخرى في نصف النهائي ستكون بين منتخبي هولندا وكرواتيا يوم 16 من الشهر نفسه.

وكانت صحيفة ماركا قد أشارت في تقرير صباح اليوم الإثنين إلى اقتراب ناتشو من الرحيل عن ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد المدافع الإسباني مع الفريق الملكي في نهاية يونيو الجاري.

ويلعب ناتشو ضمن الفريق الأول لريال مدريد منذ صيف 2012.

وخاض مدافع ريال مدريد 44 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وشارك ناتشو في تعادل ريال مدريد أمام أتليتك بلباو بهدف لكل منهما في ختام منافسات الدوري الإسباني.