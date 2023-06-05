رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

وداعية كريم بنزيمة لريال مدريد

يبدو أن الإعلان الرسمي عن انضمام كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد إلى اتحاد جدة بات وشيكا.

كريم بنزيمة

النادي : لاعب حر

الاتحاد

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن إتمام التعاقد بين الطرفين.

وأشار رومانو إلى توقيع كريم بنزيمة على عقود انضمامه لصالح اتحاد جدة ليصبح لاعبا في صفوف بطل الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: علمت برحيل بنزيمة صباح اليوم.. وسندخل سوق الانتقالات بهدوء ظهور أخير مثالي.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من الخسارة ضد بلباو ويحتفظ بالمركز الثاني الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - بنزيمة أساسي في مباراته الوداعية ضد بلباو

وأوضح رومانو أن التعاقد سيكون لمدة موسمين حتى صيف 2025.

ويمتلك اتحاد جدة بندا في التعاقد يسمح له بموسم إضافي مع بنزيمة.

وبذلك يشارك كريم بنزيمة في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.

كريم بنزيمة ريال مدريد اتحاد جدة
نرشح لكم
تايمز: ليفربول يحسم صفقة ماك أليستر هذا الأسبوع تقرير: كايسيدو يوافق على الشروط الشخصية مع أرسنال الإخبارية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي مع بنزيمة ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة لا جازيتا ديلو سبورت تكشف خطط يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية رومانو: تمت.. أسينسيو إلى باريس سان جيرمان لوريس يلمح بالرحيل عن توتنام: نهاية حقبة.. لدي رغبة في فعل شيء آخر رومانو: والد ماك أليستر يكمل التفاصيل النهائية مع ليفربول خلال ساعات
أخر الأخبار
دوري NBA - سلسلة النهائي تشتعل مبكرا بفوز هيت على ناجتس في ملعبه 56 ثاتيه | NBA
هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مهاجم الوداد: قاتلنا رغم الضغط الذي مارسه جمهور الأهلي علينا 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
تنس - إنجاز تاريخي لـ أنس جابر بعد تأهلها إلى ربع نهائي رولان جاروس 36 دقيقة | رياضات أخرى
بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد الوداد يتحدث عن خسارة ذهاب نهائي الأبطال ضد الأهلي.. وتطلعاته لمباراة الإياب ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
تايمز: ليفربول يحسم صفقة ماك أليستر هذا الأسبوع ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب