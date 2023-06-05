رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة

يبدو أن الإعلان الرسمي عن انضمام كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد إلى اتحاد جدة بات وشيكا.

كريم بنزيمة النادي : لاعب حر الاتحاد

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن إتمام التعاقد بين الطرفين.

وأشار رومانو إلى توقيع كريم بنزيمة على عقود انضمامه لصالح اتحاد جدة ليصبح لاعبا في صفوف بطل الدوري السعودي.

وأوضح رومانو أن التعاقد سيكون لمدة موسمين حتى صيف 2025.

ويمتلك اتحاد جدة بندا في التعاقد يسمح له بموسم إضافي مع بنزيمة.

وبذلك يشارك كريم بنزيمة في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.