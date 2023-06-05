تايمز: ليفربول يحسم صفقة ماك أليستر هذا الأسبوع

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 13:01

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - برايتون ومانشستر يونايتد

ذكرت جريدة ذا تايمز أن ليفربول يسعى لإنهاء صفقة أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون هذا الأسبوع.

ويمتد تعاقد ماك أليستر مع برايتون حتى صيف عام 2025 ويمكن مده لعام آخر.

وأوضح تقرير ذا تايمز أن أولوية ليفربول هي حسم صفقة ماك أليستر خلال أيام، في ظل وجود ممثلي اللاعب حاليا في إنجلترا مع استمرار المفاوضات.

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وأفاد التقرير بأن حرص اللاعب الأرجنتيني على العمل تحت قيادة يورجن كلوب يجعل فرص ليفربول أقوى من أي فريق آخر يرغب في ضمه.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

بينما قالت تقارير جديدة إن ماك أليستر سيخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

ليفربول يريد إكمال التفاصيل النهائية بشأن الشروط الشخصية مع بطل العالم 2022.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن برايتون حدد 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل ماك أليستر.

وتتنافس أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول على ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط برايتون.

وفقا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينة في تقرير سابق لها فإن ناديين من بين هؤلاء الثلاثة اتخذا بالفعل خطوات من أجل التفاوض مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن والد اللاعب والذي يقوم بدور وكيله بدأ يستكشف أفضل الاختيارات لنجله.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

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