ماركا: ناتشو يقترب من مغادرة ريال مدريد.. وموقف سيبايوس

ذكرت جريدة ماركا الإسبانية أن كريم بنزيمة قائد ريال مدريد لن يكون الراحل الأخير عن النادي هذه الأيام.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميا رحيل قائده الفرنسي كريم بنزيمة ظهر الأحد، وذلك بنهاية عقده هذا الموسم.

وأفادت ماركا أنه من المنتظر أن يعلن ريال مدريد رحيل أحد اللاعبين خلال ساعات.

وأوضح التقرير أن ناتشو هو أقرب الأسماء المتوقع رحيلها.

فيما ذكرت منصة ريليفو أن ناتشو لم يقرر مستقبله بعد.

وينتهي عقد المدافع الإسباني مع الفريق الملكي في نهاية يونيو الجاري.

وذكرت ماركا أن داني سيبايوس طلب من ريال مدريد مهلة لمدة أسبوع من أجل حسم مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد سيبايوس نهاية هذا الشهر أيضا.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

يذكر أن ريال مدريد سيوفر أكثر من 80 مليون يورو كرواتب بعد رحيل الرباعي.

وأعلن النادي الملكي فك ارتباطه ببنزيمة خلال بيان رسمي ظهر الأحد.

وأفاد في البيان: "اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف البيان "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم "ريال مدريد هو بيت كريم بنزيمة وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.