منتخب سيدات مصر يضم 23 لاعبة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لسيدات كرة القدم بقيادة محمد كمال عن قائمة معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب السيدات 23 لاعبة من أجل ضمهن إلى المعسكر.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:

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حراسة المرمى: إلهام عيد عبد الملك - مها الدمرداش - أمينة أحمد إسماعيل

اللاعبات: إنجي عطية - نهى صابر - ندى عماد - ميرنا محسن - ميرفت رشوان - ندى إبراهيم - إيمان عبد الرحيم - عهد طارق - نور جوهر - نور محمد - شهد مكرم - ياسمين عبد العزيز - منار السيد - سارة عصام - أميرة محمد - سارة خالد - أمنية محمد سمير - مايا إيهاب - حلا مصطفى - مارفين مازن.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للسيدات في 2024.

ويتواجد منتخب مصر للسيدات في المركز 89 بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك يكون منتخب السيدات الثالث عشر في التصنيف على المستوى الإفريقي.

ويسعى منتخب مصر للسيدات لخوض منافسات ودية خلال فترات التوقف الدولي من أجل المساهمة في رفع التصنيف.

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