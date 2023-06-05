عصر جديد.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن شعارها بعد تغييره

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تغيير شعارها بشكل جذري وبدء حقبة جديدة في تاريخ المسابقة.

وكشفت الرابطة عن شعارها الجديد الليلة الماضية بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022\2023.

وظهر الشعار الجديد مختلفًا عن سابقه، ليكون أكثر حداثة وملائمة لمتطلبات التسويق وتحديات العصر.

يتزامن ذلك مع تغيير اسم المسابقة بدايةً من الموسم المقبل أيضًا، إذ سيكون الراعي EA SPORTS بدلًا من بنك سانتاندير الذي اقترن اسمه بالدوري الإسباني لسنوات.

ويأتي تغيير الشعار بعد 7 سنوات من تغييره آخر مرة في 2016، لكن التغيير لم يكن جذريًا كما هو الحال وقتها.

وتأسست رابطة الدوري الإسباني عام 1984، واحتفظت بشعارها الأول لمدة 9 سنوات، قبل أن يتغيّر جذريًا في 1993 لشعار مألوف إلى أعين الجيل الحالي لأنه استمر لحوالي عقدين قبل تغييره في 2016.

وانتهت منافسات الدوري الإسباني رسميًا مساء الأحد بعد إثارة كبيرة في مراكز الهبوط إلى القسم الثاني.

وتوج برشلونة بالدوري الإسباني، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

فيما احتل ريال مدريد المركز الثاني، وأتليتكو مدريد المركز الثالث، ليتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

كما عاد ريال سوسيداد إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الرابع، وعبر فياريال وريال بيتيس إلى الدوري الأوروبي، بينما حقق أوساسونا إنجازًا هائلًا باحتلال المركز السابع المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، كما تأهل إلى كأس السوبر الإسباني مستفيدًا من وصافته كأس ملك إسبانيا.

وهبط الثلاثي: إلتشي، وإسبانيول، وبلد الوليد، فيما نجا فالنسيا، وخيتافي، وألميريا، وقادش، وسيلتا فيجو في الجولة الأخيرة.