اسكواش - عودة علي فرج ونوران جوهر إلى قمة التصنيف العالمي

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

علي فرج - نوران جوهر - اسكواش

عاد ثنائي وادي دجلة، علي فرج ونوران جوهر إلى قمة التصنيف العالمي للاسكواش.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين برياضة الاسكواش عن التصنيف الإسبوعي.

وكان الثنائي قد توج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

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وحصدت نوران جوهر لقب بطولة الجونة بعد التغلب على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

وهبطت نور الشربيني إلى المركز الثاني، بينما تقدمت روان العربي إلى المركز العاشر.

وبذلك تحتل مصر خمسة مراكز من العشرة الأولى في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

بينما علي فرج حصد اللقب عقب تغلبه على زميله مصطفى عسل.

وحقق علي فرج لقب آخر أربع بطولات شارك فيهم بإجمالي 20 انتصار متتالي دون خسارة.

وبذلك تستعيد مصر صدارة التصنيف العالمي للرجال بعد فترة من تصدر البيروفي دييجو إلياس.

وتختتم منافسات الموسم ببطولة السلسلة الختامية المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري.

اسكواش علي فرج نوران جوهر
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