ميدو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش بعد اعتزاله

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

ميدو - إبراهيموفيتش

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق رسالة مؤثرة لزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الذي أعلن اعتزال كرة القدم.

الثنائي تزامل في صفوف أياكس أمستردام في بداية الألفية وحقق العديد من البطولات مع الفريق الهولندي.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تهانينا لإبراهيموفيتش على إنهاء مسيرته الرائعة، لقد قدمت لبلادك وأسرتك ولنفسك ما يجعلك فخورا".

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وأضاف "أتمنى لك حظا سعيدا في خطوتك التالية، ستكون رائعا في أي شيء ستقرر القيام به".

وأتم "تشرفت باللعب بجانبك، لقد تعلمت الكثير من الأشياء منك داخل الملعب وخارجه.. بارك الله فيك وفي عائلتك".

وودعت كرة القدم أسطورة جديدة وكانت تلك المرة من الملاعب الإيطالية، عندما أعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر 41 عاما.

وحقق ميلان الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة غاب عنها زلاتان بسبب الإصابة.

وعقب المباراة ودعت جماهير ميلان اللاعب الذي كان قد تأكد رحيله عن الفريق بشكل رسمي ولكن النجم السويدي نزل إلى أرض الملعب لتكريمه وأثناء التكريم أعلن إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة امتدت 24 عاما.

إبراهيوفيتش بدأ مسيرته مع مالمو في عام 1999 ولعب معه موسمين قبل أن ينتقل إلى أياكس عام 2001.

وتنقل إبراهيموفيتش بين يوفنتوس ومنه إلى إنتر، قبل أن يخرج إلى إسبانيا من بوابة برشلونة.

وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا عبر ميلان قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان.

عقب الدوري الفرنسي انتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد ومنه للدوري الأمريكي من لوس أنجلوس جالاكسي، قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة بالعودة إلى ميلان.

وأسهم إبراهيموفيش في عودة ميلان للبطولات بعد التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي وهو ما وعد به عقب الانتقال للفريق.

النجم السويدي كان قد شدد على أنه عاد لينتقل عقلية الأبطال لميلان والعودة للتتويج بالألقاب.

وخلال مسيرته حقق إبراهيموفيتش 32 لقبا مخلتفا إذ توج بالألقاب مع جميع الفرق التي لعب بصفوفها.

البطولة الوحيد التي لم يتوج بها إبراهيموفيتش خلال مسيرته كانت دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته شارك إبراهيموفيتش في 819 مباراة وسجل 493 هدفا وصنع 201 آخرين.

ميدو زلاتان إبراهيموفيتش
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