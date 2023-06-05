كونكاكاف - كلوب ليون رابع المتأهلين إلى كأس العالم للأندية بتكرار فوزه على لوس أنجلس

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

كلوب ليون المكسيكي

كرر كلوب ليون المكسيكي انتصاره على لوس أنجلس إف سي الأمريكي في إياب نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية "كونكاكاف" ليحسم اللقب.

وتغلب كلوب ليون على مضيفه الأمريكي بهدف دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل دي يوريو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 ليحسم بطاقة تأهل فريقه إلى مونديال الأندية.

أخبار متعلقة:
وفد فيفا يزور ملعب النصر السعودي من أجل كأس العالم للأندية كونكاكاف - كلوب ليون يضع قدما في كأس العالم للأندية بالفوز في ذهاب النهائي حجازي: لا نفكر في كأس العالم للأندية الآن.. وهذا كان أصعب منحنى بالموسم كرة سلة - تحديد ثلاثة متأهلين بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية.. ويتبقى مقعدان

وحتى الآن تأهل كأس العالم للأندية 2023 في السعودية كل من:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

ويتبقى تحديد بطل أوروبا السبت المقبل عندما يواجه مانشستر سيتي فريق إنتر.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال لتحديد بطل إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

أما بطل أمريكا الجنوبية فلا تزال منافسات كوبا ليبرتادورس جارية في دور المجموعات.

ولم يسبق لفريق كلوب ليون الفوز بدوري أبطال كونكاكاف قبل النسخة الحالية، إذ فاز بالدوري المكسيكي 8 مرات، وكأس المكسيك 5 مرات.

ويقام مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر 2023 في المملكة العربية السعودية.

كلوب ليون المكسيك كونكاكاف
نرشح لكم
بسبب وفاة مشجع إثر سقوطه.. إيقاف مباراة ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني كونكاكاف - كلوب ليون يضع قدما في كأس العالم للأندية بالفوز في ذهاب النهائي كأس العالم للشباب - نسور نيجيريا تفترس الأرجنتين.. وإيطاليا تقصي إنجلترا قائمة الأرجنتين - اختيارات سكالوني بدون أي لاعب محلي للجولة الآسيوية قطع تذكرة مونديال الأندية 2023 واقترب من 2025.. أوكلاند يتوج بدوري أبطال أوقيانوسيا ألكسندر باتو يعود إلى ساو باولو كأس العالم للشباب - بقيادة موهبة تشيلسي المنتظرة.. الإكوادور تسحق فيجي بـ 9 أهداف مدرب شباب البرازيل يترك كأس العالم لاستدعاء قائمة المنتخب الأول
أخر الأخبار
عصر جديد.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن شعارها بعد تغييره 5 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - عودة علي فرج ونوران جوهر إلى قمة التصنيف العالمي 11 دقيقة | رياضات أخرى
ميدو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش بعد اعتزاله 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونكاكاف - كلوب ليون رابع المتأهلين إلى كأس العالم للأندية بتكرار فوزه على لوس أنجلس 53 دقيقة | أمريكا
وكيل جوندوجان يزيد الشكوك حول موقف قائد سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة أبراهام بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين 5 يونيو 2023.. الزمالك ضد الاتحاد وملحق الدوري الألماني ساعة | الدوري المصري
نفذ وعده ورحل.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب