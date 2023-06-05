كونكاكاف - كلوب ليون رابع المتأهلين إلى كأس العالم للأندية بتكرار فوزه على لوس أنجلس

كرر كلوب ليون المكسيكي انتصاره على لوس أنجلس إف سي الأمريكي في إياب نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية "كونكاكاف" ليحسم اللقب.

وتغلب كلوب ليون على مضيفه الأمريكي بهدف دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل دي يوريو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 ليحسم بطاقة تأهل فريقه إلى مونديال الأندية.

وحتى الآن تأهل كأس العالم للأندية 2023 في السعودية كل من:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

ويتبقى تحديد بطل أوروبا السبت المقبل عندما يواجه مانشستر سيتي فريق إنتر.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال لتحديد بطل إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

أما بطل أمريكا الجنوبية فلا تزال منافسات كوبا ليبرتادورس جارية في دور المجموعات.

ولم يسبق لفريق كلوب ليون الفوز بدوري أبطال كونكاكاف قبل النسخة الحالية، إذ فاز بالدوري المكسيكي 8 مرات، وكأس المكسيك 5 مرات.

ويقام مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر 2023 في المملكة العربية السعودية.