سكاي: إصابة أبراهام بقطع في الرباط الصليبي

أصيب تامي أبراهام مهاجم روما بقطع في الرباط الصليبي بعد سقوطه في ختام مباريات الدوري الإيطالي.

تامي أبراهام النادي : روما روما

وتعرض أبراهام للإصابة في فوز روما على سبيتزيا بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مسابقة الدوري.

واضطر جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لاستبدال أبراهام ومشاركة بيلوتي بدلا منه.

وأنهى روما مسابقة الدوري الإيطالي في المركز السادس برصيد 63 نقطة.

وكشفت قناة سكاي سبورت عن تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي وفقا للفحوصات الأولية.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات الأولية تؤكد غياب أبراهام حتى نهاية عام 2023 على أقل تقدير.

وكان قد ارتبط اسم أبراهام بالرحيل عن روما في التقارير الإيطالية خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل أبراهام إلى روما من تشيلسي في صيف 2021.

وخاض أبراهام 54 مباراة مع روما هذا الموسم وساهم في 16 مباراة.

ونجح مهاجم روما في تسجيل تسعة أهداف وصناعة سبعة آخرين.