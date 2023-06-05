سكاي: إصابة أبراهام بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 11:02

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما

أصيب تامي أبراهام مهاجم روما بقطع في الرباط الصليبي بعد سقوطه في ختام مباريات الدوري الإيطالي.

وتعرض أبراهام للإصابة في فوز روما على سبيتزيا بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مسابقة الدوري.

واضطر جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لاستبدال أبراهام ومشاركة بيلوتي بدلا منه.

أخبار متعلقة:
مدرب إشبيلية يرد على مورينيو: روما مختلف عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد مؤتمر مورينيو عن احتمالية ترك روما بعد نهائي الدوري الأوروبي.. وموقف ديبالا من لقاء إشبيلية إنتر يتأهل لـ أبطال أوروبا بثنائية غائبة منذ 1941 ضد أتالانتا.. وفيورنتينا يقهر روما "مباريات لا نريد أن نلعبها".. تاريخ مورينيو يعيد نفسه في تعادل روما مع ساليرنيتانا

وأنهى روما مسابقة الدوري الإيطالي في المركز السادس برصيد 63 نقطة.

وكشفت قناة سكاي سبورت عن تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي وفقا للفحوصات الأولية.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات الأولية تؤكد غياب أبراهام حتى نهاية عام 2023 على أقل تقدير.

وكان قد ارتبط اسم أبراهام بالرحيل عن روما في التقارير الإيطالية خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل أبراهام إلى روما من تشيلسي في صيف 2021.

وخاض أبراهام 54 مباراة مع روما هذا الموسم وساهم في 16 مباراة.

ونجح مهاجم روما في تسجيل تسعة أهداف وصناعة سبعة آخرين.

الدوري الإيطالي روما أبراهام
نرشح لكم
هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة عصر جديد.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن شعارها بعد تغييره ميدو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش بعد اعتزاله نفذ وعده ورحل.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم سيلتا يقفز على حلم شتيجن.. هبوط بلد الوليد ونجاة ألميريا بملحمة مع إسبانيول هدف ديبالا القاتل يرسل يوفنتوس لدوري المؤتمر.. وميلان يسقط فيرونا للدرجة الثانية
أخر الأخبار
دوري NBA - سلسلة النهائي تشتعل مبكرا بفوز هيت على ناجتس في ملعبه 36 ثاتيه | NBA
هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مهاجم الوداد: قاتلنا رغم الضغط الذي مارسه جمهور الأهلي علينا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
تنس - إنجاز تاريخي لـ أنس جابر بعد تأهلها إلى ربع نهائي رولان جاروس 35 دقيقة | رياضات أخرى
بعد إصابة جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد الوداد يتحدث عن خسارة ذهاب نهائي الأبطال ضد الأهلي.. وتطلعاته لمباراة الإياب ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: تمت.. بنزيمة يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
تايمز: ليفربول يحسم صفقة ماك أليستر هذا الأسبوع ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب