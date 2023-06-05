مواعيد مباريات الإثنين 5 يونيو 2023.. الزمالك ضد الاتحاد وملحق الدوري الألماني

تقام مباراتان اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر يونيو 2023.

ويلعب الزمالك في مسابقة الدوري المصري مجددا وهذه المرة ضد الاتحاد السكندري.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثلاثين.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ملحق الدوري الألماني

يستضيف هامبورج فريق شتوتجارت في إياب ملحق الدوري الألماني من أجل حسم بطاقة التأهل للمسابقة.

وكان شتوتجارت قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.