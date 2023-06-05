نفذ وعده ورحل.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

إعلان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم

ودعت كرة القدم أسطورة جديدة وكانت تلك المرة من الملاعب الإيطالية، عندما أعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر 41 عاما.

وحقق ميلان الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة غاب عنها زلاتان بسبب الإصابة.

وعقب المباراة ودعت جماهير ميلان اللاعب الذي كان قد تأكد رحيله عن الفريق بشكل رسمي ولكن النجم السويدي نزل إلى أرض الملعب لتكريمه وأثناء التكريم أعلن إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة امتدت 24 عاما.

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إبراهيوفيتش بدأ مسيرته مع مالمو في عام 1999 ولعب معه موسمين قبل أن ينتقل إلى أياكس عام 2001.

وتنقل إبراهيموفيتش بين يوفنتوس ومنه إلى إنتر، قبل أن يخرج إلى إسبانيا من بوابة برشلونة.

وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا عبر ميلان قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان.

عقب الدوري الفرنسي انتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد ومنه للدوري الأمريكي من لوس أنجلوس جالاكسي، قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة بالعودة إلى ميلان.

وأسهم إبراهيموفيش في عودة ميلان للبطولات بعد التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي وهو ما وعد به عقب الانتقال للفريق.

النجم السويدي كان قد شدد على أنه عاد لينتقل عقلية الأبطال لميلان والعودة للتتويج بالألقاب.

وخلال مسيرته حقق إبراهيموفيتش 32 لقبا مخلتفا إذ توج بالألقاب مع جميع الفرق التي لعب بصفوفها.

البطولة الوحيد التي لم يتوج بها إبراهيموفيتش خلال مسيرته كانت دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته شارك إبراهيموفيتش في 819 مباراة وسجل 493 هدفا وصنع 201 آخرين.

الدوري الإيطالي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش
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