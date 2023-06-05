سيلتا يقفز على حلم شتيجن.. هبوط بلد الوليد ونجاة ألميريا بملحمة مع إسبانيول

سيلتا فيجو يقفز من المركز السابع عشر المهدد بالهبوط للثالث عشر، وبلد الوليد يبقى في مكانه مهما تغيرت الأمور، انتهى صراع الهبوط في الدوري الإسباني بخسارة أخيرة للبطل برشلونة، وقتال أخير من إسبانيول لم يسفر عن هبوط ألميريا.

وفاز سيلتا على برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الفريق الكتالوني بهدف فرانك كيسي في الدقيقة 11 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 42 سجل جابرييل فيجا الهدف الأول، ليحرم مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من فرصة كسر الرقم القياسي لعدد نظافة الشباك في موسم واحد، والمسجل باسم فرانسيسكو ليانو حارس مرمى ديبورتيفو لا كورونيا في موسم 1993-1994، ليتساويا معا عند 26 مرة.

وسجل فييجا الهدف الثاني من مسافة بعيدة في الدقيقة 65، ثم قلص برشلونة الفارق بواسطة أنسو فاتي في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد سيلتا فيجو إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر، ويظل برشلونة المتصدر برصيد 88 نقطة.

على الجانب الآخر تعادل فالنسيا مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق، حيث تقدم أيوزي بيريز للضيوف في الدقيقة الأولى، وتعادل دييجو لوبيز في الدقيقة 71.

المباراة شهدت إلغاء هدف للخفافيش سجله أندري ألميدا في الدقيقة 7، وإهدار ركلة جزاء للفريق ذاته بواسطة جابرييل باوليستا في الدقيقة 65، وطرد لاعبه يونس منساه في الدقيقة 81.

وبذلك ينهي فالنسيا موسما مخيبا في المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة، فيما أنهى بيتيس في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 60 نقطة.

المباراة الأكثر إثارة دارت بين إسبانيول وألميريا، وانتهت بالتعادل 3-3.

تقدم البلال توريه للضيوف في الدقيقة 11، وتعادل خافي بواد سريعا في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 49 تقدم رونايل بيير جابرييل لإسبانيول، ثم تعادل أدري إمباربا في الدقيقة 58.

تأخر ألميريا مجددا وصار مهددا بالهبوط في الدقيقة 73 بهدف لوكا كوليوشو، قبل أن يتعادل إمباربا بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 88.

بذلك ينجو ألميريا بفارق نقطة وحيدة في المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة، بينما حُسم هبوط إسبانيول مسبقا، لينهي في المركز التاسع عشر برصيد 37 نقطة.

على الناحية الأخرى هرب قادش من الصراع مبكرا بالتعادل مع إلتشي بهدف لكل فريق، حيث تقدم في الدقيقة 10 بواسطة جونزالو إسكالانتي، ولم يتأثر بهدف التعادل في الدقيقة 71 من لوكاس بوي.

قادش أنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، فيما حُسم هبوط إلتشي مسبقا في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

وأخيرا، حسم تعادل بلد الوليد السلبي مع خيتافي هبوطه، حيث لم تخدمه أي نتائج من الخارج، ليبقى في موقعه الثامن عشر بـ40 نقطة، وينهي خيتافي الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة.

الترتيب النهائي:

13- سيلتا فيجو: 43 نقطة

14- قادش: 42 نقطة

15- خيتافي: 42 نقطة

16- فالنسيا: 42 نقطة

17- ألميريا: 41 نقطة

18- بلد الوليد: 40 نقطة

19- إسبانيول: 37 نقطة

20- إلتشي: 25 نقطة