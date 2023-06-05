هدف ديبالا القاتل يرسل يوفنتوس لدوري المؤتمر.. وميلان يسقط فيرونا للدرجة الثانية

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

حقق روما فوزا صعبا على سبيتزيا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو في الجولة الـ 38 من الدوري الإيطالي.

فوز روما أهله للدوري الأوروبي بعد أن أنهى الدوري في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

تقدم سبيتزيا بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق ديميتريو نيكالوا بمتابعة لركلة حرة مباشرة.

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وتعادل نيكولا زاليفسكي لروما في الدقيقة الـ 43 مستغلا تمريرة من ستيفان شعراوي.

الدقيقة الـ 88 شهدت حصول كيلفن أرناين أدو لاعب سبيتزيا على بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده.

وسجل باولو ديبالا هدفا قاتلا لروما في الدقيقة الـ 91 من ركلة جزاء لينقذ ليؤهل روما إلى الدوري الأوروبي على حساب يوفنتوس.

وفاز يوفنتوس على أودينيزي خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

سجل فيديريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة الـ 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورغم الفوز لم يتمكن يوفنتوس من التأهل للدوري الأوروبي ليشارك في دوري المؤتمر بالموسم المقبل ولأول مرة في تاريخه.

وفي المباراة الثالثة بإيطاليا حقق ميلان فوزا متأخرا على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سان سيرو.

ميلان تقدم عن طريق جيرو قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من ركلة جزاؤ.

وتعادل فيرونا عن طريق ماركو دافيد في الدقيقة الـ 72.

وفي الدقيقة الـ 85 تقدم رافاييل لياو لميلان قبل أن ينهي الثلاثية في الدقيقة الـ 92.

فوز ميلان وضعه بالمركز الرابع في الدوري ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما أرسل فيرونا لدوري الدرجة الثانية رغم خسارة سبيتزيا منافسه المباشر.

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