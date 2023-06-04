أنشيلوتي: علمت برحيل بنزيمة صباح اليوم.. وسندخل سوق الانتقالات بهدوء

الأحد، 04 يونيو 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه قد علم بقرار كريم بنزيمة بالرحيل عن الفريق صباح اليوم فقط وكان بمثابمة المفاجأة بالنسبة له.

وتعادل ريال مدريد مع أتليتك بلباو بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة هدف تعادل ريال مدريد في مباراته الأخيرة بقيمص النادي الملكي.

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وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد دربت واحد من أفضل اللاعبين في العالم ولا أتحدث فقط عن مهاجم ولكنه لاعب متكامل وطيب ومتواضع ولا يمكن أن أكون سعيدا بقراره ولكن يجب أن أحترمه وفقط أريد أن أشكره على ما قدمه لذلك النادي، هو لاعب أسطوري".

واستمر "رحيل بنزيمة فاجئني ولكنه يجب أن تتفهون أنا عملية شخصية تتعلق بمستقبله وأنا أكرر ذلك الفريق سيكون تنافسيا في الموسم المقبل".

وتابع "اليوم رحل 4 مهاجمين عن الفريق ويجب أن ندخل سوق الانتقالات ولكن سنفع ذلك بهدوء لأننا نمتلك الكثير من الوقت، نريد مهاجم يسجل الأهداف ولكن أيضا يجب أن نضع اللاعبين الشباب في الحسبان لأنهم يستحقون ذلك".

وواصل "بنزيمة تدرب بالأمس بشكل طبيعي ثم أخبرنا صباح اليوم بقراره لا شيء أكثر ليقال ولكن نحترم قراره".

وشدد "في الحقيقة لم أفكر في ذلك الوضع من قبل، حاليا نحن نمتلك لاعبين فقط في خط الهجوم ولكن لست قلقا تماما لأننا نمتلك الوقت أمامنا، المباريات تكسب عن طريق المهاجمين ولكن أيضا بدونهم، هم يسجلون الأهداف بالطبع ولكن ما يصنع الفارق هو اللعب الجماعي".

وعن عدم إشراك ماريانو وهازارد للحصول على التحية مثل أسينسيو قال: "كان لدي 5 تبديلات وكنا نريد الفوز ولم يطلبا المشاركة، لقد حصلا على وداعية مختلفة ولكن أريد أن أوضح أنها أيضا لم يكن لهما الدور الريادي مثل البقية ولكنها تحليا بالاحترافية حتى يومهما الأخير وكامل احترامي لهما".

وأضاف "ما كان ينقصنا في هذا الموسم هي الاستمرارية، قائمة الفريق مقارنة بالموسم الماضي كانت أفضل لأننا تعاقدنا مع تشواميني وروديجير وهما لاعبان مهمان ولكن كأس العالم أثر علينا ولم نصل لنهاية الموسم بقوتنا القصوى، لقد تودنا بكأس الملك والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية لذلك أرى أن الموسم بشكل عام كان جيدا ولكن العام المقبل سيكون أفضل".

وعاد أنشيلوتي للحديث عن رحيل بنزيمة قائلا: "لا اعتقد أن وداعية بنزيمة كانت باردة لأن النادي يجهز له حفلة يوم الثلاثاء لتكريمه ويجب أن نضع في الاعتبار أن شخصية بنزيمة خجولة جدا ولا يحب الأضواء ولكن وداعية اليوم كانت وداعية أسطورة".

وأضاف "اعتقد أن ناتشو وسيباسيو سيبقيان في الفريق".

وأتم "الآن أنا بحاجة للراحة لأن الموسم كان طويلا، وتحضير الفريق وتحفيزه للعب كل ثلاثة أيام أمر معقد وعندما نلعب في الليل لا أنام لأنني في أيام الخميس والجمعة أكون أفكر في المباراة المقبلة ولذلك ما أفكر في الآن هو الحصول على راحة، النادي في أياد أمينة وبالفعل تحدثنا عما سنفعله، الآن سنذهب إلى عطلة ونعود يوم 10 يوليو برغبة ودوافع أكبر".

وأنهى ريال مدريد الدوري بالتتويج بثلاث بطولات وهي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، بينما احتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي
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