للمرة الثانية.. أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والاتحاد

سيقود أمين عمر الحكم الدولي، مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، إسناد إدارة مباراة الزمالك مع الاتحاد لـ أمين عمر كحكم ساحة، وبمعاونة شهاب راشد، ومحمود عامر كحكمين مساعدين، وإبراهيم محجوب حكم رابع.

وسيكون هشام القاضي حكما للفيديو، ويعاونه هيثم الشريف.

وستكون تلك هي المرة الثانية تاريخيا، التي يلتقي فيها الزمالك مع الاتحاد السكندري بقيادة أمين عمر، إذ سبق وأدار مباراة في موسم 2019/2020، وانتهت بفوز الزمالك بهدف.

وستكون هذه هي المباراة الثانية لـ أمين عمر التي يقودها للزمالك هذا الموسم بعد التعادل السابق مع المصري بهدفين لكل فريق، مقابل المباراة الثانية كذلك للاتحاد السكندري بعد مباراة سابقة أمام طلائع الجيش، انتهت بفوز الفريق السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسبق لـ أمين عمر تاريخيا، إدارة 28 مباراة للزمالك. فاز الأبيض 22 مرة تحت قيادته، مقابل هزيمة واحدة وخمس تعادلات.

على الجهة الأخرى، أدار أمين عمر 13 مباراة للاتحاد السكندري. فاز زعيم الثغر في 7 مناسبات، مقابل ثلاث هزائم، وثلاث تعادلات.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.