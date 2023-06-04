انتهت هبوط الليجا - سيلتا (2)-(1) برشلونة.. فالنسيا (1)-(1) بيتيس.. إسبانيول (3)-(3) ألميريا

الأحد، 04 يونيو 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

فالنسيا ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لآخر 5 مباريات في عمر الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

برشلونة بطل الدوري يواجه سيلتا فيجو الساعي للبقاء، وصراع مباشر يدور بين خيتافي وبلد الوليد.

فالنسيا العريق يحاول النجاة أمام ريال بيتيس، وإلتشي الهابط رسميا يلعب ضد قادش الذي يقترب من النجاة حسابيا، وأخيرا يلعب إسبانيول الهابط رسميا أيضا ضد ألميريا.

أخبار متعلقة:
ظهور أخير مثالي.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من الخسارة ضد بلباو ويحتفظ بالمركز الثاني الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد تقرير: كايسيدو يوافق على الشروط الشخصية مع أرسنال فوت ميركاتو: ناجلسمان أولوية في باريس سان جيرمان.. ومنصب لـ هنري

إلتشي في الدرجة الثانية بالمركز الأخير وبرصيد 24 نقطة، وإسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان قبل الجولة الأخيرة.

بذلك يبقى هابط وحيد، يحتاج لتحديده بين منطقة 39 و41 نقطة، التي تضم 6 فرق.

الترتيب قبل البداية:

13- قادش: 41 نقطة

14- خيتافي: 41 نقطة

15- فالنسيا: 41 نقطة

16- ألميريا: 41 نقطة

17- سيلتا فيجو: 40 نقطة

18- بلد الوليد: 40 نقطة

الترتيب المحدث:

13- سيلتا فيجو: 43 نقطة

14- قادش: 42 نقطة

15- خيتافي: 42 نقطة

16- فالنسيا: 42 نقطة

17- ألميريا: 41 نقطة

18- بلد الوليد: 40 نقطة

سيلتا فيجو (2)-(1) برشلونة

ق 79 جوووول أنسو فاتي يقلص الفارق

ق 65 جوووول فييجا يسجل الثاني.. عرضية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك

ق 42 جووووول جابرييل فييجا يقضي على أحلام تير شتيجن بنظافة الشباك القياسية رقم 27، ويساعد سيلتا على البقاء

ق 11 جوووول فرانك كيسي يهدد سيلتا فيجو بالهبوط.. الهدف الأول للبلوجرانا ولكن يلغى بأمر الفيديو

فالنسيا (1)-(1) ريال بيتيس

ق 81 طرد يونس منساه بسبب تدخل غنيف

ق 71 جوووول التعادل من دييجو لوبيز

ق 65 جابرييل باوليستا يهدر ركلة جزاء لفالنسيا

ق 7 جوووول لفالنسيا بواسطة أندري ألميدا ولكن يلغى بداعي التسلل

ق 1 جوووول أيوزي بيريز يسجل الأول من تمريرة خوان ميراندا

إسبانيول (3)-(3) ألميريا

ق88 جووووول إمباربا من ركلة جزاء يسجل التعادل

ق 73 جوووول لوكا كوليوشو يسجل الثالث لإسبانيول

ق 58 جوووول تعادل البقاء من أدري إمباربا

ق 49 جوووول رونايل بيير جابرييل يهدد ألميريا بالهبوط.. 2-1

ق 13 إسبانيول الهابط يرفض ذلك.. التعادل بواسطة خافي بوادو

ق 11 جوووول البلال توريه يسجل هدف الأمان لألميريا

بلد الوليد (0)-(0) خيتافي

إلتشي (1)-(1) قادش

ق 71 هدف التعادل من لوكاس بوي

ق 10 جوووول جونزالو إسكالانتي يسجل الأول لقادش ويفلت به من الصراع

الدوري الإسباني صراع الهبوط برشلونة سيلتا فيجو فالنسيا بلد الوليد ألميريا
نرشح لكم
سيلتا يقفز على حلم شتيجن.. هبوط بلد الوليد ونجاة ألميريا بملحمة مع إسبانيول أنشيلوتي: علمت برحيل بنزيمة صباح اليوم.. وسندخل سوق الانتقالات بهدوء ظهور أخير مثالي.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من الخسارة ضد بلباو ويحتفظ بالمركز الثاني الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد انتهت وداع بنزيمة - ريال مدريد (1)-(1) بلباو تشكيل ريال مدريد - بنزيمة أساسي في مباراته الوداعية ضد بلباو بعد رحيل بنزيمة.. 4 لاعبين اعتزلوا في ريال مدريد خلال 23 عاما رسالة وداعية مؤثرة من فينيسيوس لـ بنزيمة
أخر الأخبار
سيلتا يقفز على حلم شتيجن.. هبوط بلد الوليد ونجاة ألميريا بملحمة مع إسبانيول 50 ثاتيه | الدوري الإسباني
هدف ديبالا القاتل يرسل يوفنتوس لدوري المؤتمر.. وميلان يسقط فيرونا للدرجة الثانية 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولر: تعيين باملاك للعودة ضد الوداد أمر مقلق.. أتمنى أن يفاجئنا ويكون عادلا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي: علمت برحيل بنزيمة صباح اليوم.. وسندخل سوق الانتقالات بهدوء 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب الوداد: حققنا أفضل نتيجة ممكنة والأهلي سيأتي المغرب ليدافع أمامنا ساعة | الكرة الإفريقية
الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الوداد بثنائية مقلقة في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
نهائي أبطال إفريقيا - الإسهام الأول على الإطلاق.. الشحات يصنع هدفين أمام الوداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب